Кулеба вважає, що нинішня позиція Китаю вигідна Україні

На думку голови МЗС, у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає регулярного контакту лідерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що нинішня позиція Китаю вигідна Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція – це позиція, з якою ми можемо працювати", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що така сама ситуація була з Іраном, доки він не поставив Росії безпілотники.

"У нас була така сама ситуація, наприклад, з Іраном, доки вони нам зрадницьки не вдарили в спину й не поставили Росії дрони, хоча переконували на всіх рівнях, офіційно, що цього не буде, тому що цього не буде ніколи", – зазначив він.

Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини.

"Це матиме руйнівний ефект для наших двосторонніх відносин, які цього не заслужили. Тому що 30 років у нас були хороші, конструктивні, дружні відносини, й ми чули завжди одне одного", – наголосив він.

Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента – це регулярного контакту лідерів.

"Ми пропонуємо ці розмови, але вони з політичних причин поки що утримуються", – пояснив він.

Кулеба також зазначив, що позиція Індії у питанні тиску на Росію така сама, як і в Китаю, але з нею також можна працювати.

"Позиція Індії – така сама, як і позиція Китаю, з нею можна працювати. Я, звісно, маю запитання до закупівлі нафти, але аргумент індусів простий: «Європа купує, чому ми не можемо купувати?». Тобто складно. Але ми бачимо там і позитивну динаміку, наприклад, відмова індійського ВПК від співпраці з Росією за низкою проєктів – це серйозні фінансові втрати для російського оборонного комплексу. Політично позиція Індії звучить завжди чітко – що вона за територіальну цілісність України. З того, що ми знаємо про розмови Моді з Путіним, також запитань немає до Моді, він говорить правильні речі", – розповів міністр.

Кулеба наголосив, що наразі немає нічого важливішого, ніж зброя для України.

"Загалом, усе це дуже важливо і добре, до кожної країни потрібен окремий підхід, але немає нічого важливішого за зброю. Тому якщо робити карту оцінки відносин із будь-якою країною, то зараз питання номер один у цій анкеті було б: постачає/продає ця країна зброю Україні чи ні. Війна – це війна", – сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван Ї на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Ван Ї підтвердив повагу КНР до суверенітету і територіальної цілісності України.

15 вересня з китайським лідером Сі Цзіньпінем зустрічався президент РФ Володимир Путін. Зустріч відбулася в межах саміту в Узбекистані. Путін заявив китайському главі, що розуміє "запитання та занепокоєння" Пекіна щодо вторгнення РФ в Україну.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував, що слова Путіна щодо занепокоєння Сі були "разючими".

"Не дивно, що КНР, очевидно, має такі занепокоєння. Дещо дивно, що президент Путін був тим, хто визнав це так відкрито", – сказав Прайс.

Водночас коментарі Сі показують, що Китай все ще бачить у Росії важливого партнера у своїй ширшій боротьбі із США.