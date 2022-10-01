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Набув чинності закон США про лендліз для України

Він має усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги.

Набув чинності закон США про лендліз для України
Президент США Джо Байден підписує Акт про ленд-ліз в Україні в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 9 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів америки про ленд-ліз для України.

Про це напиав у Twitter голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А отже - більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі всі свої території", - зазначив він.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Його підписав президент США Джо Байден 9 травня.

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням. Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - платити за поставки заздалегідь не потрібно.

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".

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