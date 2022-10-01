Він має усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги.

Президент США Джо Байден підписує Акт про ленд-ліз в Україні в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 9 травня 2022 року.

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів америки про ленд-ліз для України.

Про це напиав у Twitter голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А отже - більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі всі свої території", - зазначив він.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Його підписав президент США Джо Байден 9 травня.

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням. Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - платити за поставки заздалегідь не потрібно.

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".