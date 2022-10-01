Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів америки про ленд-ліз для України.
Про це напиав у Twitter голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А отже - більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі всі свої території", - зазначив він.
Нагадаємо, закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Його підписав президент США Джо Байден 9 травня.
Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням. Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - платити за поставки заздалегідь не потрібно.
Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".