Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 83 людини, – Reuters

Попри зростання кількості загиблих і жорсткі репресії з боку силовиків, в Ірані вже 15 вечір поспіль тривають протести через смерть Махси Аміні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що за підрахунками правозахисників, під час протестів загинули щонайменше 83 людини, в тому числі кілька дітей.

Цієї ночі протести тривали у Тегерані, Комі, Рашті, Санандаджі та кількох інших містах.

Державне телебачення оголосило про затримання поліцією великої кількості “бунтівників”, але не надало точніших даних. Раніше влада повідомляла про понад 1 200 затриманих. Комітет із захисту журналістів (CPJ) заявив, що серед заарештованих є щонайменше 28 журналістів.

Нагадаємо, акції протесту охопили Іран 16 вересня, коли стало відомо про загибель Аміні.

Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджабу. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. Правоохоронці ж кажуть, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям.