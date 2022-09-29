З початку тижня ворог 29 разів застосовував іранські дрони-камікадзе

Їх застосовують переважно на південному напрямку з території окупованого Криму.

З понеділка, 26 вересня, противник 29 разів застосував іранські дрони-камікадзе Shahed 136. В російській армії вони марковані як “Герань-2”.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“Агресор продовжує систематично завдавати ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах і об’єктах інфраструктури, – зазначив Громов.

За його інформацією, з початку тижня противник здійснив п’ять пусків реактивних крилатих ракет повітряного базування Х-22, десять пусків керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31 по міській інфраструктурі.

Як альтернативні засоби ураження ворог дедалі частіше використовує дрони-камікадзе Shahed 136, що марковані російською армією як “Герань-2”. Їх застосування здійснюється переважно на південному напрямку з території тимчасово окупованої АР Крим.

“Протягом минулого тижня противником було застосовано два ударні безпілотники такого типу. Натомість цього тижня зафіксовано 29 випадків застосування дронів-камікадзе іранського виробництва. 10 таких дронів було знищено силами і засобами нашої ППО”, – поінформував бригадний генерал.

Загалом цього тижня силами і засобами зенітно-ракетних підрозділів Повітряних Сил та протиповітряною обороною Сухопутних військ ЗС України знищено більше ніж 23 повітряні цілі противника.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що у Збройних силах вже вирішують проблему іранських безпілотників Shahed-136.