Зловмисники намагалися також викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

Співробітники Служби безпеки викрили агентурну мережу російських спецслужб в Одесі, які займалися підривною діяльністю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисники збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів, учасників АТО. Це було необхідно для формування так званих "списків зачистки", якби загарбники окупували Одещину.

Також ворожі агенти проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "русского мира", купували зброю та супутні товари для російських диверсійно-розвідувальних груп (їх планували "закинути" в місто).

"Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ: вивісили ворожий триколор із надписом "Одесса - русский город" і передали ці фото для російських ЗМІ. Наступною акцією мало стати "привітання Путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента РФ", - йдеться в повідомленні.

Щоб профінансувати виконання усіх завдань і підготувати базу для потенційних ДРГ, зловмисникам були необхідні значні суми коштів. Тому вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

Було заплановано збиралися утримувати його у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити жертву переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі.

У ДБР готують повідомлення про підозру учасникам агентурної мережі за трьома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада, колабораційна діяльність і незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ.

У результаті слідчо-оперативних дій у Донецькій і Кіровоградській областях було нейтралізовано російську агентурну мережу, яка збирала розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах на Сході.