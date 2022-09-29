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Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків Луганщини і Донеччини, – розвідка

Після анексії на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей рашисти зроблять те саме.

Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків Луганщини і Донеччини, – розвідка
Фото: EPA/UPG

На захоплених Росією окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські окупанти мобілізували майже все чоловіче населення.

Про це йдеться на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію.

У розвідці кажуть: завдання України полягає в тому, аби завдати найбільших втрат РФ на полі бою. Це разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Скібіцький додав, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України дуже висока.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, за інформацією українського Генштабу, до лав російської армії вже мобілізували понад 100 000 осіб. На війну забирають навіть пенсіонерів, онкохворих і людей з інвалідністю.

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