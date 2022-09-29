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У звільненому Вовчанську виявили ще одну катівню окупантів

На місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою.

У звільненому Вовчанську виявили ще одну катівню окупантів
Фото: npu.gov.ua

У звільненому Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили катівню, яку окупанти облаштували на території одного з підприємств.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Фото: npu.gov.ua

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів російські військові утримували від 20 до 40 людей. Зараз на місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою. Основне завдання – вилучення слідової інформації та доказів вчинення злочинів військовими РФ.

Фото: npu.gov.ua

У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Фото: npu.gov.ua

Тож поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

 

Нагадаємо, на Харківщині у місті Куп’янськ виявили ще одну катівню, яку російські військові облаштували у підвальному приміщенні. 

Крім Ізюма, після деокупації Харківської області місця масових поховань убитих росіянами українців знайшли ще в трьох населених пунктах. За даними джерел LB.ua, одне з них – Вовчанськ. 

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