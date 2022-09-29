За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

​У НАТО відреагували на атаки на "Північний потік": буде рішуча відповідь

Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є результатом навмисних, безумних і безвідповідальних актів саботажу. 

​У НАТО відреагували на атаки на "Північний потік": буде рішуча відповідь
Фото: Facebook/NATO

Північноатлантичний альянс готовий відповідати на будь-які дії, що можуть бути спрямовані проти критично важливої інфраструктури країн-союзниць.

Відповідна заява Ради НАТО оприлюднена сьогодні на сайті Альянсу.

"Пошкодження трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у міжнародних водах Балтійського моря є предметом глибокого занепокоєння. Вся інформація, що є доступною зараз, вказує, що це є результатом навмисних, безумних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки спричинили ризик для судноплавства та завдали суттєвої шкоди для довкілля", – йдеться у документі.

 

Члени Альянсу нагадали про своє зобов’язання бути готовими до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб’єктами, стримувати їх і захищатися від них. 

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об’єднану і рішучу відповідь", – йдеться у заяві.

До цієї заяви приєдналися також запрошені країни – Швеція та Фінляндія.

Нагадаємо, політики Європейського Союзу вважають, що можливий саботаж російських газопроводів "Північний потік" може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також