​У НАТО відреагували на атаки на "Північний потік": буде рішуча відповідь

Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є результатом навмисних, безумних і безвідповідальних актів саботажу.

Північноатлантичний альянс готовий відповідати на будь-які дії, що можуть бути спрямовані проти критично важливої інфраструктури країн-союзниць.

Відповідна заява Ради НАТО оприлюднена сьогодні на сайті Альянсу.

"Пошкодження трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у міжнародних водах Балтійського моря є предметом глибокого занепокоєння. Вся інформація, що є доступною зараз, вказує, що це є результатом навмисних, безумних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки спричинили ризик для судноплавства та завдали суттєвої шкоди для довкілля", – йдеться у документі.

Члени Альянсу нагадали про своє зобов’язання бути готовими до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб’єктами, стримувати їх і захищатися від них.

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об’єднану і рішучу відповідь", – йдеться у заяві.

До цієї заяви приєдналися також запрошені країни – Швеція та Фінляндія.

Нагадаємо, політики Європейського Союзу вважають, що можливий саботаж російських газопроводів "Північний потік" може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні.