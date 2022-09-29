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СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим селищем Димер на Київщині

Свої злочинні дії зловмисник координував із командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ із позивним "Отєц Кіріл".

СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим селищем Димер на Київщині
Одне зі зруйнованих підприємств Димера
Фото: Макс Требухов

Служба безпеки України затримала голову окупаційної адміністрації Димера в Київській області. Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, зокрема представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

Свої злочинні дії зловмисник координував із командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ із позивним "Отєц Кіріл".

"За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді «заступника голови Димерської селищної ради» і «директора комбінату комунальних підприємств»", – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в другий день повномасштабного вторгнення РФ найбільша небезпека Києву йшла з напрямку Димер – Іванків.

Після деокупації селища у квітні самопроголошеному "голові" Димерської ОТГ оголосили про підозру в колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенню даних про ЗСУ.

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