СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим селищем Димер на Київщині

Служба безпеки України затримала голову окупаційної адміністрації Димера в Київській області. Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, зокрема представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

Свої злочинні дії зловмисник координував із командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ із позивним "Отєц Кіріл".

"За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді «заступника голови Димерської селищної ради» і «директора комбінату комунальних підприємств»", – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в другий день повномасштабного вторгнення РФ найбільша небезпека Києву йшла з напрямку Димер – Іванків.

Після деокупації селища у квітні самопроголошеному "голові" Димерської ОТГ оголосили про підозру в колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенню даних про ЗСУ.