У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми з безперешкодного перетину громадянами лінії зіткнення

Поліцейський, представник органу влади та цивільні особи розробили незаконну схему збагачення, впливаючи на формування колон для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

Правоохоронцями викрито чотирьох учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення в Запорізькій області, серед них – керівника структурного підрозділу територіального відділу поліції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, поліцейський та представник органу влади, особа якого встановлюється, розробили незаконну схему збагачення. До своєї діяльності вони залучили ще трьох цивільних осіб.

"Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади", – йдеться у повідомленні.

Наразі задокументовано одержання зазначеними особами неправомірної вигоди на загальну суму близько 160 000 грн. Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях цих осіб вилучено близько 23 000 доларів США та 370 000 гривень, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його посередникам – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, у Мінреінтеграції розповіли про оновлений порядок виїзду на окуповані території в Запорізькій області. Колону для виїзду на ТОТ формують щодня на майданчику в Запоріжжі.