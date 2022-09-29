Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Є влучання у тваринний комплекс.

Сьогодні вдень ворог вкотре обстріляв прикордоння Чернігівської і Сумської областей з території Російської Федерації.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

"Близько 12:00 – 13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку Росії в районі Соснівки та в район заказника «Шалигинський»", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу і техніки немає. За попередньою інформацією, є влучання у тваринний комплекс у Соснівці та пошкодження лінії електропередач. Дані уточнюються.

"Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20 – 13:10 в напрямку Сеньківки. Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – інформують в ОК "Північ".

Нагадаємо, 22 вересня під обстріл Росії потрапили 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини. Росіяни били з мінометів і ствольної артилерії.