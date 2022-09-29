Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Танкове побоїще
Танкове побоїще
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Є влучання у тваринний комплекс. 

Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Державна прикордонна служба у Facebook

Сьогодні вдень ворог вкотре обстріляв прикордоння Чернігівської і Сумської областей з території Російської Федерації.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

"Близько 12:00 – 13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку Росії в районі Соснівки та в район заказника «Шалигинський»", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу і техніки немає. За попередньою інформацією, є влучання у тваринний комплекс у Соснівці та пошкодження лінії електропередач. Дані уточнюються.

"Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20 – 13:10 в напрямку Сеньківки. Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – інформують в ОК "Північ".

Нагадаємо, 22 вересня під обстріл Росії потрапили 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини. Росіяни били з мінометів і ствольної артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також