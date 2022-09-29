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Кремль заявив про намір оголосити завтра незаконну анексію української території

Участь у фіктивному заході братиме Путін. 

Кремль заявив про намір оголосити завтра незаконну анексію української території
Путін розмовляє зі Сі (за кадром) на полях саміту Шанхайської організації співробітництва
Фото: EPA/UPG

Завтра Кремль вирішив оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Анонс чергового злочину зробив путінський речник Дмитро Пєсков.

Так звана церемонія підписання угод про незаконне приєднання української землі до Росії запланована на 15 годину в кремлівському палаці. Фіктивні угоди підписуватимуть щодо захоплених частин усіх чотирьох областей України.

У заході братиме участь і Путін. 

Колаборанти і ватакжи терористів вже прибули з тимчасово окупованих територій до Москви, пише CNN.

Після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.

30 вересня, за оцінкою розвідки Великої Британії, Путін у зверненні до парламенту оголосить про незаконну анексію територій, де проводились фіктивні референдуми. На 3 жовтня російська Дума анонсувала позапланове засідання. Учора ватажки окупантів почали "звертатися" до Путіна із закликом анексувати українську територію. 

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО. 

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