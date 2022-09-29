​Нова система інформування населення про надзвичайні ситуації не порушує приватність людей, – ДСНС

ДСНС закінчила тестування нової системи інформування населення про надзвичайні ситуації. Система не порушує приватність громадян, не відстежує місце знаходження та номер абонента.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш, передає кореспондент LB.

"Ми дійсно завершили тестування системи по всій країні з 7 по 23 вересня. У кожному регіоні ми відправили вісім сповіщень системи під час тестування. Кожного разу після надсилання сповіщень того ж дня та наступного виявлялися недоліки і вони усувалися. Далі повторно відправлялися нові сповіщення для тестування роботи системи. Саме тестування за планом мало відбуватися довше. Але ми досягнули того, що минулої середи напередодні завершення тестування отримали результат, який нас влаштовує. Центр сповіщення нової системи інформування населення повністю коректно працює", – заявив він.

Примуш наголосив, що на початку тестування покриття абонентів становило 41%. Наразі ж система досягала 67% покриття. Надалі ДСНС буде збільшувати цей показник. Сповіщення будуть мати коротку інструкцію щодо необхідних дій людей у тій чи іншій ситуації.

"Нам вдалося збільшити показник покриття. Саме завдяки злагодженій роботі з усіма мобільними операторами… Ми також налаштували окремі моделі (телефонів), щоб вони теж приймали сигнали попередження", – повідомив він.

За словами заступника голови ДСНС, вдалося зменшити час доставлення повідомлень. Якщо раніше вони надходили у деякі регіони через кілька годин чи навіть наступного дня, то сьогодні – протягом 20 – 30 секунд, що є хорошим результатом.

Примуш анонсував повноцінний запуск роботи системи. Він також підтвердив, що до ДСНС зверталися люди щодо незвичного сигналу сповіщення. Але такий неприємний сигнал необхідний для швидкого реагування громадян. Також були звернення людей з вимогою відключити систему сповіщення.

"Підкреслюю, що ми абсолютно не порушуємо приватність людей. Ми не знаємо місце знаходження та номер абонента, не відстежуємо їх. Система працює зовсім по-іншому, ніж оповіщення SMS, яке отримується на конкретні номери. Ми відправляємо повідомлення на базову станцію, яка автоматично усім абонентам у мережі відправляє такі сповіщення", – зазначив він.

Система й надалі буде оперативно інформувати громадян щодо будь-яких загроз, а не лише воєнного стану. Починаючи з небезпечних погодних умов, хімічної та радіаційної загроз, закінчуючи землетрусами чи необхідністю евакуації.

Нагадаємо, 7 вересня ДСНС разом із мобільними операторами запустили єдину систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації, евакуацію та військову загрозу.