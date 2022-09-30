Цієї ночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках. На Донецькому внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому. Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв", – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

Зазначається, що на Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному. Крім того, були зафіксовані поодинокі обстріли біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, у регіоні немає газопостачання, проблеми з водопостачанням. З області, в якій на момент повномасштабного вторгнення проживали 1 млн 670 тис. осіб, виїхало понад 1,2 млн людей.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

До осінньо-зимового періоду в регіоні має залишитися не більш ніж 235 000 осіб, задіяних у процесі оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури.

Нагадаємо, учора російські військові вбили вісьмох мирних жителів у Донецькій області, 18 людей отримали поранення.