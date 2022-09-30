Головне за ніч. П’ятниця, 30 вересня

Розстріл гуманітарної колони на виїзді із Запоріжжя, відбиті атаки противника на Донбасі, збиті ворожі "Шахіди" на Півдні, вибухи в Миколаєві, ракетний удар по Дніпру.

Російська армія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Станом на 9:30 було відомо про 23 загиблих і 28 поранених.

"Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", – написав у телеграмі голова ОВА Олександр Старух.

За 40 хвилин до цього він повідомляв про удар по околицях Запоріжжя, отже, було завдано двох ударів.

Запорізька область перебуває під щоденним ворожим вогнем. Учора ворог бив по Оріхову.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога.

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані. ЗСУ також перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 30 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

29 вересня за годину, з 23:00 до 24:00, російські окупаційні війська атакували Південь України сімома дронами-камікадзе Shahed-136.

П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ: два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски Shahed-136 здійснювалися з акваторії Чорного моря.

У Миколаєві та на його околицях пролунало сім вибухів. "Щонайменше два з них – за межами міста", – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема, російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру. Одна ракета потрапила у дев’ятиповерхівку, є серйозні ушкодження, під завалами опинилися люди.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, на місці виникла сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дев’ятиповерхівки, в яку влучила ракета окупантів, рятувальники дістали жінку, вона жива. Восьмеро людей отримали поранення.

Сьогодні вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами "Іскандер".

"Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських «Іскандерів» у мирний Дніпро", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з’ясовують масштаби руйнувань.

Окупанти обстріляли нещодавно звільнену від них Миролюбівку у Херсонській області. Одну людину вбито, одну поранено.

Село накрили з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями". Чомусь не державами, хоча в указах йдеться про визнання їх "державного суверенітету".

Він вважає, що такі рішення відповідають "загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права і принципу рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у Статуті Організації Об’єднаних Націй”.

Нагадаємо, Кремль вирішив оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей сьогодні, 30 вересня.

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