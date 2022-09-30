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ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW

Українці перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW

Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ЗСУ також перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

“Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області”, – йдеться у звіті.

Українська сторона продовжувала обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби на Херсонщині.

Водночас окупанти продовжили наземні обстріли Донецької області.

Нагадаємо, аналітики зазначають, що розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. Це може загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

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