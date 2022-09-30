ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW

Українці перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ЗСУ також перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

“Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області”, – йдеться у звіті.

Українська сторона продовжувала обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби на Херсонщині.

Водночас окупанти продовжили наземні обстріли Донецької області.