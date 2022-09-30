Посол Росії у США про погрози ядерного удару: "американці продовжують нагнітати ситуацію"

"Ми нікому не погрожуємо".

“Американські офіційні особи продовжують нагнітати ситуацію, залякучи власну та світову громадськість уявними ядерними загрозами з боку РФ”.

Таку дезінформацію розпосюджує посло Росії у США А. Антонов, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Така риторика спотворює сенс сказаного російським керівництвом… жодних змін в умовах застосування нашою країною ядерної зброї не відбулося… ми нікому не погрожуємо”, – йдеться у повідомленні.

Ще одна дезінформація від окупантів, президента Володимира Путіна про те, що “Захід готовий поставити під удар будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати “кольорову революцію” та криваву бійню”.

“А конфлікти між рф та Україною, а також між іншими країнами СНД є наслідками розвалу СРСР”, – каже очільник росіян.

Окрім того, під час чергового брифінгу речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що “Москва чекає від ООН зусиль зі скасування обмежень Заходу, що перешкоджають експорту російського зерна та добрив”.