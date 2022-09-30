Посол Росії у США про погрози ядерного удару: "американці продовжують нагнітати ситуацію"

“Американські офіційні особи продовжують нагнітати ситуацію, залякучи власну та світову громадськість уявними ядерними загрозами з боку РФ”.
Таку дезінформацію розпосюджує посло Росії у США А. Антонов, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.
“Така риторика спотворює сенс сказаного російським керівництвом… жодних змін в умовах застосування нашою країною ядерної зброї не відбулося… ми нікому не погрожуємо”, – йдеться у повідомленні.
Ще одна дезінформація від окупантів, президента Володимира Путіна про те, що “Захід готовий поставити під удар будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати “кольорову революцію” та криваву бійню”.
“А конфлікти між рф та Україною, а також між іншими країнами СНД є наслідками розвалу СРСР”, – каже очільник росіян.