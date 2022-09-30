На Київщині повноцінно запрацював Координаційний центр Уповноваженого зі зниклих безвісти

У Київській області розгорнув повноцінну роботу Координаційний центр Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За домовленістю Уповноваженого Олега Котенка та ректора Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Віктора Андрющенка офіс буде розташований на базі вишу.

“Регіональні центри – ключові ланки у нашій пошуковій роботі. Саме через них буде надходити первинна пошукова інформація щодо зниклих земляків. Київщина – регіон, який пережив жорстоку окупацію, бачив звірства загарбників, катування мирних мешканців. Дуже багато людей зникло безвісти саме тут. Тому працювати регіональному Координаційному центру доведеться у режимі 24/7”, – наголосив Котенко.

Нагадаємо, майже у всіх областях України відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Рівненський офіс вже розшукав чотирьох військових.