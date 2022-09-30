Хлань повідомив про нові викрадення людей у Херсоні та Геніченську

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрацїі Сергій Хлань повідомив про нові викрадення людей у Херсоні і Генічеську.

За його словами, в області ситуація стає все складнішою, посилився тиск на гривню, її почали все активніше витісняти, а підприємцям строго заборонено її використання.

По комунальним підприємствам готуються попередні списки на мобілізацію.

“Тому не зайвим нагадати, що краще виїхати, поки є можливість. Крім того, окупанти анонсували, що з 1 жовтня для виїзду потрібно буде отримувати спеціальні перепустки. Поки що чоловіків ще випускають”, – зазначив він.

У декількох районах пропало газопостачання. “Така ситуація була зі світлом і водою, тому прогнозувати якою буде зима і опалювальний сезон дуже важко”, – додав Хлань.

Нагадаємо, Кремль може сьогодні оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.