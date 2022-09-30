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У Дніпрі внаслідок обстрілів окупантів згоріло понад 100 автобусів

“Завтра добираємось на роботу із запізненням".

У Дніпрі внаслідок обстрілів окупантів згоріло понад 100 автобусів
Фото: Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі внаслідок обстрілів окупантів згоріло понад 100 автобусів.

Про це повідомив міський голова обласного центру Борис Філатов.

“Завтра добираємось на роботу із запізненням. Всім тихої ночі”, – зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 29 вересня пролунала серія вибухів

Унаслідок повторних обстрілів міста одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Поцілили по житловому кварталу у середмісті, який атакували кілька тижнів тому. Внаслідок удару по транспортному підприємству виникла сильна пожежа.

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