У Дніпрі внаслідок обстрілів окупантів згоріло понад 100 автобусів.

Про це повідомив міський голова обласного центру Борис Філатов.

“Завтра добираємось на роботу із запізненням. Всім тихої ночі”, – зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 29 вересня пролунала серія вибухів.

Унаслідок повторних обстрілів міста одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Поцілили по житловому кварталу у середмісті, який атакували кілька тижнів тому. Внаслідок удару по транспортному підприємству виникла сильна пожежа.