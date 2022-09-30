У Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Щонайменше два з них – за межами міста”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру.

Одна ракета потрапила у 9-поверхівку, серйозні ушкодження, під завалами люди.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, на місці виникла сильна пожежа.

Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що окупаційні війська РФ завдали до Миколаєву удари іранськими дронами-камікадзе, пошкодивши будівлю в центрі і об'єкт інфраструктури.