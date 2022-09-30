Як скласти ЗНО з англійської: три сайти для підготовки

Якщо перед вами або вашою дитиною стоїть завдання скласти щорічне ЗНО – уникайте паніки. Тест з англійської мови не є надмірно складним чи непередбачуваним. Головне – багато і послідовно готуватися. Якщо ви не знаєте, як скласти ЗНО з англійської, обов’язково зверніться за допомогою до школи англійської для дітей Green Country https://greencountry.com.ua. Школа проводить підготовку випускників до ЗНО, а також ділиться з нами корисними ресурсами, що дозволяють самостійно готуватися до складання англійської мови. Їх ви знайдете у статті.

Ресурси, що допоможуть скласти ЗНО з англійської

Щоб вступити до вищого навчального закладу, кожен школяр має скласти фінальне ЗНО. Чим вищі бали складання незалежних іспитів, тим вищі шанси на вступ, зокрема на бюджетну форму навчання. Збираєтеся складати англійську? Щоб підготуватися до одного з найскладніших ЗНО, обов’язково скористайтеся такими сайтами:

ОСВІТА.UA. Це сайт Міністерства освіти, на якому є спеціальний розділ, присвячений ЗНО. Тут ви знайдете все необхідне для підготовки до складання англійської мови – програму тесту, його структуру, а також тести, які складали школярі в попередні роки. Найголовніше – прямо на сайті можна тренуватися зі складанням завдань ЗНО та дізнаватися всі важливі оновлення. BBC Learning English. Однією з відповідей на питання, як скласти ЗНО з англійської, є регулярна практика та послідовна підготовка. Забезпечити такий підготовчий процес перед ЗНО допоможуть або спеціальні курси англійської мови, або курси на сайті BBC. На сайті ви знайдете багато коротких роликів, які дозволять розширити знання з граматики мови та її лексики. Lang-8. Це ресурс, який буде найціннішим у складанні тестування, оскільки дозволяє навчитися писати есе для ЗНО. Зокрема, ви можете написати свій текст і залишити його на сайті для перевірки носієм англійської мови. Це дозволить вийти за межі академічного курсу англійської, що вивчається в школі, і розширити свої знання для успішного складання вирішального тестування.

А тепер перейдемо до головного питання: коли починати готуватися? Викладачі англійської стверджують, що чим раніше школяр почне цілеспрямовано вчити мову, тим вищими будуть його бали на ЗНО. Оптимально починати процес вивчення за рік до складання тесту. Але немає нічого катастрофічного і в тому, якщо ви почнете готуватися до ЗНО за пів року. Питання, як скласти ЗНО з англійської, стане простішим, якщо ви знайдете досвідченого наставника.

Мовні курси – у чому їх перевага

Курси, спеціально націлені на ЗНО, дозволяють не тільки визубрити теоретичний матеріал, а й: