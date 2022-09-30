Росіяни за добу поранили 20 мешканців Миколаївської області, вбили – трьох

Учора ввечері Росія атакувала Миколаївську область пʼятьма іранськими безпілотниками "Шахід". Три з них збили, один влучив у адмінбудівлю в Миколаєві, один – в обʼєкт критичної інфраструктури в області. За попередніми даними, постраждалих немає.

Від денного обстрілу Миколаєва загинули троє, поранені 11 людей, зокрема 17-річний підліток. Є пошкодження житлових будинків й електромереж, повідомив голова ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Били окупанти касетними снарядами "Смерч".

"Також вночі, 30 вересня, близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Дві з ракет влучили у 10-поверховий будинок. Внаслідок чого одну людину було деблоковано з-під завалів, поранення отримало ще вісім осіб, три поранених особи у важкому стані перебувають у медичних закладах, п’ятьом – надано амбулаторну допомогу. Зруйновано чотири квартири повністю, шість – частково. Роботи з розчищення завалів на пошкоджених об’єктах станом на 08:00 завершено, всіх людей деблоковано. Також після нічних обстрілів пошкоджено медичний заклад", – заявив він.

У Миколаївському районі з 23:30 до 23:40 били по Ольшанській громаді. Зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Вночі, 30 вересня, близько 01:00 ворог завдав ракетного удару по селищу Полігон Шевченківської громади, попередньо – зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків пошкоджено житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 29 вересня, об 11:30 ворог обстріляв околиці с. Маломихайлівка, об 11:35 – околиці с. Червоний Яр, о 16:18, 16:25, 19:10 – околиці с. Висуньск, о 17:25 під час обстрілу поранено одну людину. Також о 18:45 обстріляно околиці смт Березнегувате та о 22:35 – станцію Березнегувате. Пошкоджено приватні будинки. Детальна інформація уточнюється.

Вчора, 29 вересня, близько 11:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

З 10:00 до 17:00 обстрілів зазнало с. Широке, влучання переважно по дорожньому покриттю та сільгоспугіддях, посічено осколками чотири будинки. Постраждалих немає. О 15:30 зафіксовано вибухи в с. Червона Долина, також сьогодні, 30 вересня, о 03:30 були обстріли поза межами населеного пункту, влучання по дорожньому покриттю та відкритих територіях. Постраждалих і руйнувань немає.

У Первомайському районі вночі 30 вересня в Арбузинській громаді після роботи ППО збита ракета приземлилася на околиці населеного пункту. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

У Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що минулої ночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Постраждала низка цивільних обʼєктів.