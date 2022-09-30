У казармі під Новоайдаром на Луганщині загинули понад 50 окупантів, – Гайдай

У казармі під Новоайдаром у тимчасово захопленій Луганській області загинули понад 50 військових Російської Федерації.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими", – зазначив він.

Тим часом влада загарбників рапортує про чергові "успіхи" у будівельній сфері. Нібито на захоплених територіях Луганщини регіони РФ при координації міністерства будівництва вже відновили 51 школу та 21 дитсадок.

"Усі ці школи розташовані на окупованій у 2014 році частині Луганщини або у захоплених населених пунктах у перші дні вторгнення 2022 року, де упродовж двох останніх років багато шкіл і дитсадків відновили за програмою президента Зеленського «Велике будівництво»", – наголосив Гайдай.

Водночас у вщент зруйнованих Попасній, Гірському, понівечених Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську не відновлено жодного навчального закладу.

"Бо там недостатньо замінити табличку з назвою та підпорядкованістю навчального закладу – потрібні великі гроші. Так, у Сєвєродонецьку вже протягом трьох місяців не можуть відкрити найбільш вцілілу ЗОШ №15. Щось намагаються робити і щоразу відтерміновують завершення робіт. Не працюють й інші 20 шкіл громади, які зруйнувала Росія. Це – реальність проблем", – зауважив Гайдай.

За його словами, реальністю є і те, що за останні дні до медичних закладів Старобільська госпіталізовано понад 200 російських загарбників. Не менш напруженою для ворога є ситуація і в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.

"Цих двохсот довезли до шпиталю. А от з Бахмутівки, що біля Новоайдару, везти до лікарень нікого. Там в результаті удару по району зосередження противника загинули понад 50 військовослужбовців РФ, знищено 17 одиниць техніки", – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, з початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили ще 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт.