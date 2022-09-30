Пентагон працює над формуванням нового командування для координації безпекової допомоги Україні, – CNN

Американці обговорювали плани обережно, аби не дати Путіну привід стверджувати, що США є стороною конфлікту.

Пентагон працює над формуванням нового командування для координації постачання озброєння Україні та навчання ЗСУ.

Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників.

Таким чином США намагаються упорядкувати процес, який був нашвидкуруч запущений після вторгнення Росії.

Нове командування, яке базуватиметься у Вісбадені в Німеччині, підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, командувачу Європейським командуванням США. Командування керує багатонаціональними зусиллями з підготовки українських військових сил до користування сучасною західною зброєю та постачання цієї зброї до українського кордону. Очікується, що його очолить 3-зірковий генерал.

Американці обговорювали плани обережно, аби не дати російському президенту Володимиру Путіну привід стверджувати, що США є стороною конфлікту, особливо з огляду на загострену риторику Кремля про застосування ядерної зброї.

Додамо, чиновники підкреслили, що серйозних змін поточної системи організації та адміністрування постачання не буде.

Нагадаємо, 28 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України – в розмірі 1,1 млр дол. у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від попередніх, ця допомога передбачає закупівлю Штатами озброєння у промисловості, а не надання зброї нашій державі зі своїх запасів. Водночас її доведеться чекати один-два роки.