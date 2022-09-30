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Поліція виявила на Харківщині поховання цивільного із тілесними ушкодженнями

Тіло чоловіка направили у морг.

Поліція виявила на Харківщині поховання цивільного із тілесними ушкодженнями
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У деокупованій Балаклії на Харківщині виявили поховання цивільного чоловіка. Ймовірно, його перед смертю катували

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища в місті Балаклія військовослужбовці РФ 5 серпня під час окупації населеного пункту”, - повідомили в поліції.

Вчора, 29 вересня, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції провели ексгумацію тіла. Під час попереднього огляду встановлено, що чоловіку було приблизно 50 років, він був середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. 

“У чоловіка виявлені тілесні ушкодження, що ймовірно свідчить про катування”, - наголосили поліцейські.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Якщо вам відома інформація про особу загиблого, повідомте її у поліцію за тел. 050-416-80-81 (чергова частина ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області).

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили катівню, яку окупанти облаштували на території одного з підприємств.

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