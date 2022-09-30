G7 пригрозила Росії економічними втратами за анексію територій України

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" пригрозили Росії економічними втратами за анексією українських територій, повідомляє Reuters.

У G7 пообіцяли вжити подальших заходів проти Москви.

"Ми ніколи не визнаємо ні ці нібито анексії, ні фіктивні "референдуми", проведені під дулом зброї", - йдеться у заяві дипломатів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та ЄС.

Також міністри наголосили, що накладатимуть додаткові санкції на фізичних і юридичних осіб в РФ та за її межами. Під обмеження підпадуть всі, хто надає політичну чи економічну підтримку порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, нині президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Лідери багатьох країн світу висловили підтримку Україні та засудили дії РФ. До прикладу, в НАТО заявили, що не визнають жодної української території частиною Росії. Висловили свою позицію і лідери ЄС.