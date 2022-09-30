Варварство окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни, – Єрмак і Расмуссен

Від початку місяця українські військові звільнили понад 2300 квадратних миль території на Півдні та Сході України. Коли українська армія отримує необхідне для неї озброєння, тоді вона перемагає Росію на полі бою.

Це урок, який світ засвоїв, спостерігаючи за деокупацією Харківської області, йдеться у колонці Wall Street Journal голови Офісу президента Андрія Єрмака та ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

"З початку вересня українські війська звільнили понад 2300 квадратних миль території на Півдні та Сході країни", – зазначив він.

Радість звільнення української землі затьмарює відкриття нових воєнних злочинів росіян. Як і в Бучі, в Балаклії, Ізюмі та інших населених пунктах Харківської області були виявлені масові поховання і докази тортур. Варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні війни та притягненні винних до відповідальності. На думку Єрмака, союзники мають гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться.

На це спрямовані розроблені рекомендації щодо гарантій безпеки. Вони передбачають створення Київського договору безпеки між Україною і партнерами. Безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Україні потрібні довгострокові внески її союзників, щоб зробити це ефективно.

Це не замінює прагнень України вступити до НАТО, що закріплено в Конституції. Членство в ЄС і НАТО у довгостроковій перспективі мають зміцнити безпеку України, але для цього потрібен час, а гарантії безпеки вже зараз можуть захистити Україну.

Київський договір безпеки передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.