Головне за день. П’ятниця, 12 серпня

Продовження воєнного стану і мобілізації, обстріл Запоріжжя, нові M270 від Великої Британії, особливий статус англійської в Україні. Яким запам’ятається 170-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Документи передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на напрямку Покровське - Бахмут ворог мав частковий успіх і намагається закріпитися. Триває ротація підрозділів збройних сил РФ у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.30 12 серпня – у нашій новині.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованому в Шевченківському районі Запоріжжя.

“За попередньою інформацією, там було 5 “прильотів”. Виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку”, - повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він додав, що є інформація про “прильоти” в передмістя Запоріжжя, але ця інформація потребує додаткового уточнення.

Україна закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над українськими захисниками та захисницями Маріуполя і вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.

Зазначається, що наразі всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні росіян.

Водночас в Міноборони зазначили, що РФ не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Також в Міноборони наголосили, що операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти їм життя.

Детальніше – в нашій новині.

Україна отримала від Великої Британії нові реактивні системи залпового вогню M270.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував британському колезі Бену Воллесу та всьому народу Британії і додав, що українська армія вміло застосує це поповнення на полі бою.

"Скоро прибудуть і інші "подарунки", – заінтригував міністр.

M270 – гусенична реактивна пускова установка американського виробництва. Здатна стріляти на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Призначена для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку тощо.

Наступна новина жодним чином не пов'язана із попередньою. Міністерство культури та інформаційної політики працює над проєктом закону про особливий статус англійської мови в Україні.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передав кореспондент LB.ua.

"Стаття 10 Конституції зазначає, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування… Коли приймалася Конституція, велися великі баталії… Сьогодні інша ситуація та ми маємо читати цю статтю відповідно до тих подій, що відбуваються та майбутнього, яке ми хочемо бачити", – заявив Карандєєв.

Тлумачення цього багатозначного висловлювання та інші подробиці — в нашій новині.

Наразі в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю. Станом на сьогодні Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи, повідомило в Telegram Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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