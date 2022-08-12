Росіяни обстріляли Запоріжжя, постраждала людина

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі Запоріжжя.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
“За попередньою інформацією, там було 5 “прильотів”. Виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку”, - повідомив Куртєв.
Він додав, що є інформація про “прильоти” в передмістя Запоріжжя. Але ця інформація потребує додаткового уточнення.
Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя.