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Росіяни обстріляли Запоріжжя, постраждала людина

Поки що точно відомо про ракетний удар по одному з районів міста. 

Росіяни обстріляли Запоріжжя, постраждала людина
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у ТГ

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі Запоріжжя. 

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. 

“За попередньою інформацією, там було 5 “прильотів”. Виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку”, - повідомив Куртєв.  

Він додав, що є інформація про “прильоти” в передмістя Запоріжжя. Але ця інформація потребує додаткового уточнення.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя.

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