Росіяни обстріляли Запоріжжя, постраждала людина

Поки що точно відомо про ракетний удар по одному з районів міста.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“За попередньою інформацією, там було 5 “прильотів”. Виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку”, - повідомив Куртєв.

Він додав, що є інформація про “прильоти” в передмістя Запоріжжя. Але ця інформація потребує додаткового уточнення.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя.