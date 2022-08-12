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СБУ заблокувала діяльність київської компанії, яка входила до структури "Газпром нєфті"

Вартість вилучених під час обшуків мастил - майже 10 млн грн, їх передадуть ЗСУ.

СБУ заблокувала діяльність київської компанії, яка входила до структури "Газпром нєфті"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка займалась оптовим продажом російських нафтопродуктів на сотні млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нєфть", власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ.

"Встановлено, що представники української «філії» перераховували частину прибутків до федерального бюджету Росії, з якого країна-агресор брала кошти для підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

За даними слідства, керівники підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів. Готову продукцію вони отримували в РФ і зберігали на власних складах.

Відповідні логістичні бази також використовували для реалізації товару, насамперед, афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку.

Під час обшуків співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил, які знаходились у ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн. Весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі тривають заходи для притягнення до відповідальності організаторів та учасників підривної діяльності. Кримінальне провадження здійснюється за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ в управління держави було передано арештовані активи на майже 15 млрд грн.

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