Війна завершиться перемогою України та наших союзників, – Резніков

"Все буде відбуватися поступово, крок за кроком".

Ключове завдання – звільнити всі українські території, які були тимчасово окуповані РФ, і ми будемо просуватися до кордонів, які були міжнародно визнані у 1991 році.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю датському телеканалу DR.

"Це наша ціль – звільнити усі тимчасово окуповані території, включно з Донецьком, Луганськом, Херсоном, Маріуполем, Бердянськом та Кримом", – сказав міністр.

Він зауважив, що Україна ніколи не анонсувала того, за яким конкретним напрямом піде контрнаступ. Резніков вважає, що це є питанням проведення операцій, а не питанням міністра оборони чи членів уряду.

"Я кажу про те, що прибережна зона України наразі є дуже важливою. Втім, це не є першим етапом. Перший етап – стабілізація лінії фронту, а вже після цього наш Генштаб вирішить, який шлях краще задля проведення контрнаступу", – зазначив він.

Резніков впевнений, що війна завершиться перемогою України та союзників.

"Все буде відбуватися поступово, крок за кроком, – так само, як ми звільняли Київську, Чернігівську, Сумську, острів Зміїний. Ми це робитимемо й надалі – так, як робили до того", – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, голова оборонного відомства України Олексій Резніков задоволений результатами Копенгагенської конференції Північноєвропейських союзників з підтримки України.

Також міністр оборони прокоментував вибух, що стався 9 серпня на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці в окупованому Криму: "Справа у порушенні техніки безпеки російськими військовими".