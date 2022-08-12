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Сьогодні вранці росіяни обстріляли три громади Сумщини

Постраждалих немає.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли три громади Сумщини
Наслідки обстрілів у Сумській області. Ілюстративне фото
Фото: t.me/Zhyvytskyy

Російські окупанти обстріляли вранці 12 серпня Есманьську, Хотінську та Юнаківську громади Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О 7-й ранку росіяни відкрили вогонь по Есманьській громаді. 11 приходів з міномету. Майже о 8-й ранку розпочалися обстріли Юнаківської громади. За різними напрямками велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, сім та десять приходів відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Живицький додав, що Хотінську громаду обстріляли з великокаліберного кулемета у кілька черг. Це теж було о 8-й ранку.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни 10 разів атакували шість прикордонних громад Сумської області. Обстріляні були Білопільська, Новослобідська, Есманська, Путивльська, Шалигінська та Великописарівська громади. 

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