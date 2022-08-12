Унаслідок вибуху у Криму 9 серпня РФ втратила авіатехніки на 650-850 млн доларів, – Forbes Україна

Перед вибухами на аеродромі Саки в окупованому Криму розміщувалась авіатехніка вартістю 650 млн – 850 млн доларів.

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" в Криму було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників.

Вартість знищеної російської техніки залежно від кількості та класифікації порахував Forbes Україна.

Видання зазначає, що за кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів, сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Спираючись на різні джерела, Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю 650 млн – 850 млн доларів.

Forbes оцінює приблизну вартість російських військових літаків (в деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць): Су-30СМ – 50 млн доларів, Су-24МР – 6 млн доларів, Іл-76 – 86 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі "Саки" 9 військових літаків. Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно 55 млн доларів, а якщо дорожчими Су-30СМ – 450 млн доларів.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно 300 млн доларів.

Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн доларів.

Нагадаємо, 9 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.