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СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон

Деякі з них пролягали через тимчасово окупований Крим, Росію та Білорусь.

СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон
Фото: СБУ

Схеми з незаконного перетину державного кордону чоловіками діяли в чотирьох регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки на офіційному Telegram-каналі.

"Деякі з ліквідованих СБУ маршрутів незаконного переправлення військовозобов'язаних пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму", – йдеться в повідомленні.

У Києві кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий зелений коридор для чоловіків призовного віку.

У Харківській області викрито зловмисників, які допомагали військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС через територію РФ. Однак ця схема була нейтралізована співробітниками СБУ вже на підготовчому етапі.

У Запорізькій ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Ціна за послугу коливалася від 5 тисяч до 10 тисяч грн, залежно від віку та кількості осіб.

У Чернігівській області затримано ще двох зловмисників, які за 100 тисяч грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до Білорусі.

Нагадаємо, днями в Хмельницькій області викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон. Такі послуги оцінювались у 4,5 тисячі доларів з однієї особи.

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