Головне за ніч. П’ятниця, 12 серпня

Відбиті ворожі наступи, обстріл Харкова і Дніпропетровщини, удар по Краматорську, ймовірність евакуації із зони ЗАЕС.

Серед ночі у багатьох областях України і в столиці оголошували повітряну тривогу. Здебільшого минулося без наслідків, однак на сході і півдні, як і раніше, спекотно, і йдеться не лише про серпневу погоду.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти безуспішно наступали на Слов’янському, Бахмутському і Авдіївському напрямках, однак мали частковий успіх внаслідок наступу у напрямку Горлівка – Зайцеве на Донеччині.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія вже втратила у війні з Україною близько 43 200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, один літак і два засоби ППО.

Найбільших втрат противник третю добу поспіль зазнає на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Російська армія вночі 12 серпня знову обстріляла Харків.

"О 02:51 ракетний обстріл Харкова", – написав у Телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Попередньо було зафіксовано п'ять вибухів, "прилетіло" у три райони міста – Слобідський, Київський та Новобаварський. У Слобідському районі Харкова під обстріл потрапили корпуси одного із вишів.

"У результаті обстрілу зруйновано і суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти. Якихось військових об'єктів на зазначеній території немає. За попередніми даними, обстріл проводився ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ", – йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Росіяни завдали удару по селищу Березнегувате на Миколаївщині.

По населеному пункту вдарили з реактивних систем залпового вогню "Смерч", повідомили в оперативному командуванні "Південь". "Поранення отримав місцевий мешканець", – зазначили в ОК.

Окупанти знову, як і щоночі, накрили вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.

По Нікопольському району окупанти вдарили з "градів" та ствольної артилерії.

“У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворог за ніч 11 разів вдарив ракетами по Краматорську, вранці бив по Сумщині. Обстрілів зазнали Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Херсонська область. На Херсонщині через пошкодження Антонівського мосту в окупантів погіршилась логістика.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Подробиці – в нашій новині.

Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС, зокрема евакуації людей із цієї зони.

“Сьогодні станція перебуває не лише в руках ворога, але й у руках неосвічених спеціалістів, які потенційно можуть допустити трагедію”, – заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Це для нас означає, що... ми маємо готуватися до будь-якого сценарію. Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з МВС і Мінрегіоном обговорює різні сценарії, які потрібні, в зокрема питання евакуації”, – підкреслив міністр.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!