Вибухи в Криму 9 серпня значно знизили спроможності морської авіації РФ, – Міноборони Британії

Вибухи 9 серпня в районі Новофедорівки Сакського району Криму, де розташована військова база РФ, значно знизили спроможності морської авіації Чорноморського флоту Росії в регіоні.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що спроможності морської авіації Чорноморського флоту РФ зараз значно знизилися. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути ризики, адже для них Крим раніше сприймався як безпечний тил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RDQ0ItNA6c — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2022

Однак втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які використовує Росія для підтримки війни.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на двох українських чиновників зазначає, що вибухи, які пролунали на російському військовому аеродромі в окупованому Криму, сигналізують про початок контрнаступу України на півдні та критичну нову фазу війни, яка може вплинути на її кінцевий результат.