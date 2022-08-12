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Вибухи в Криму 9 серпня значно знизили спроможності морської авіації РФ, – Міноборони Британії

Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту РФ.

Вибухи в Криму 9 серпня значно знизили спроможності морської авіації РФ, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Вибухи 9 серпня в районі Новофедорівки Сакського району Криму, де розташована військова база РФ, значно знизили спроможності морської авіації Чорноморського флоту Росії в регіоні.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що спроможності морської авіації Чорноморського флоту РФ зараз значно знизилися. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути ризики, адже для них Крим раніше сприймався як безпечний тил.

Однак втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які використовує Росія для підтримки війни.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на двох українських чиновників зазначає, що вибухи, які пролунали на російському військовому аеродромі в окупованому Криму, сигналізують про початок контрнаступу України на півдні та критичну нову фазу війни, яка може вплинути на її кінцевий результат.

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