Ворог за ніч 11 разів вдарив ракетами по Краматорську, вранці бив по Сумщині, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області сьогодні після 7 ранку були обстріли Юнаківської та Есманської громад з мінометів та гранатометів. Вчора за день росіяни здійснили 10 обстрілів шести прикордонних громад області − Білопільської, Новослобідської, Есманської, Путивльської, Шалигінської, Великописарівської. Зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії. Без людських втрат, але є руйнування та втрата врожаю, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв два райони – Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили з "Градів" та ствольної артилерії. У Марганці троє постраждалих, двоє з них у лікарні. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та кілька приватних будинків, завод, друкарня, магазин та кафе. Нікополь ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Пошкоджені чотири приватних будинки та автівки. Попередньо, без постраждалих. У Криворізькому районі ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не постраждали.

У Харкові окупанти вночі били по Слобідському, Новобаварському та Київському районах. Влучання в Харківський національний університет внутрішніх справ, частково зруйновано їдальню та господарчі приміщення. Без втрат. Новобаварський р-н: попадання поруч з адмін. будівлею, пошкоджено фасад осколками, без втрат. Також внаслідок ракетного удару – попадання між н.п. Циркуни та Черкаські Тишки, руйнування встановлюються. По області окупанти били по Чугуївському, Харківському, Ізюмському, Лозівському районах. Горіли поля, господарчі споруди приватні будинки, склади. За попередніми даними, по області протягом доби постраждали троє людей.

В Луганській області сьогодні вночі по наших позиціях ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом доби вісім разів росіяни атакували із повітря. Із різних боків росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції.

В Донецькій області за ніч – 11 ракетних обстрілів Краматорська. Зруйновані три приватні будинки. Без постраждалих. Вночі також були ракетні удари по Кураховому. За оперативною інформацією, дві людини загинули, двоє – поранені. За добу під обстрілами були Авдіївка, Бахмут, Залізне, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, Мар’їнка, смт Орлівка, с. Мемрик, с. Новожеланне, с. Піски. Пошкоджено 19 житлових будинків, дві будівлі Авдіївського коксохімічного заводу. По області за добу – сім загиблих і 14 поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Сьогодні зранку були обстріли на околицях с. Парутине Куцурубської громади Миколаївщини. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вчора ввечері під обстрілами були села Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються. Тривають обстріли Березнегуватської громади. За вчора обстрілів знову зазнали села Лепетиха та Кавказ. Ввечері внаслідок обстрілів смт Березнегувате загинула одна людина. Також пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері – обстріли за межами с. Широке та в межах с. Поляна Широківської громади, пошкоджено житлові будинки. Сьогодні вночі – обстріли за межами населених пунктів на території всієї громади.

У Херсонській області ситуація складна, протягом дня йшли бойові дії. Знову на території області виникло чимало пожеж на полях та у лісових зонах. Гучно залишається у Бериславському і Каховському районах, а також у передмістях Херсона. Через пошкодження Антонівського мосту значно порушився логістичний зв’язок в росіян.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, на Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського.

Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.