Українські аграрії зібрали понад 20 млн тонн зерна

Наразі в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю. Станом на сьогодні Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство аграрної політики та продовольства України.

“Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82% ячменю 89%. Сільгосптоваровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%), намолочено 20,8 млн тонн зерна: пшениці обмолочено 3,8 млн га, намолочено 15,4 млн тонн; ячменю 1,4 млн га – 4,9 млн тонн; гороху 106 тис. га – 239 тис. тонн відповідно.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння. Найбільша урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини 62 ц/га.

Нагадаємо, станом на 5 серпня аграрії зібрали 17,5 млн тонн зерна. В 11 областях України біло закінчено обмолот гороху. На Одещині й Миколаївщині на 99% закінчено збирання пшениці.