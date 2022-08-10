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Судно з українським зерном, від якого відмовився покупець, пришвартувалося в Туреччині, - посол у Лівані

Проблеми навколо цього суховантажу більше немає.

Судно з українським зерном, від якого відмовився покупець, пришвартувалося в Туреччині, - посол у Лівані
Фото: EPA/UPG

Перше судно із зерном, що вийшло з розблокованих українських портів та від якого раніше відмовився покупець у Лівані, пришварутвалося у Туреччині.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - сказав він.

Посол додав, що зараз бачить величезну зацікавленість в постачанні українського зерна до країн Близького Сходу.

"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", - додав Осташ.

За даними Marine Traffic, судно прибуло в порт 9 серпня.

Нагадаємо, як наслідок домовленостей у Туреччині, 1 серпня, вперше з часу повномасштабного вторгнення РФ, з Одеського порту вийшов суховантаж із понад 26 тис. тонн української кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямувало до порту Тріполі у Лівані. Його прибуття планувалось на 7 серпня.

Згодом стало відомо, що покупець українського зерна у Лівані відмовився приймати вантаж через "затримку термінів доставки на понад 5 місяців".

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