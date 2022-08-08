Ліванський покупець відмовився приймати вантаж української кукурудзи, - посольство України в Лівані

Затримка на 5 місяців покупця не влаштувала.

Покупець в Лівані українського зерна із судна Razoni відмовився приймати вантаж через затримки термінів доставки.

Про це повідомило посольство України в Лівані.

В посольстві уточнили, що таку інформацією надав відправник українського зерна.

Тепер відправник зерна зараз шукає іншого отримувача вантажу, щоб розвантажувати свій кукурудзу або в Лівані, або в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло і прямує до Італії перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA.