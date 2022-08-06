Уперше з початку війни до України прибуло судно під завантаження

Вперше з 24 лютого до України прибуло судно під завантаження.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олексій Кубраков.
“Сьогодні вперше зі старту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер "FULMAR S"”, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Судно зайшло у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів.
“Ми уже можемо констатувати факт, що завдяки зусиллям Президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – “зерновий коридор” запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України”, – зазначив міністр.
“Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу”, – додав він.
Метою України є вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.
З вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: “Razoni”, “Navi Star”, “Rojen” та “Polarnet”. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.
Прибуття першого судна “Razoni” в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоча морський експорт української агропродукції вдалося відновити, загроза російських провокацій і терактів залишається.