Уперше з початку війни до України прибуло судно під завантаження

Вперше з 24 лютого до України прибуло судно під завантаження.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олексій Кубраков.

“Сьогодні вперше зі старту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер "FULMAR S"”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Судно зайшло у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів.

“Ми уже можемо констатувати факт, що завдяки зусиллям Президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – “зерновий коридор” запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України”, – зазначив міністр.

За словами Кубракова, ця подія також є важливим сигналом ринку, що “зерновий коридор” – це безпечна і головне вигідний бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти.

“Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу”, – додав він.

Метою України є вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

З вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: “Razoni”, “Navi Star”, “Rojen” та “Polarnet”. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

Прибуття першого судна “Razoni” в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоча морський експорт української агропродукції вдалося відновити, загроза російських провокацій і терактів залишається.