Уряд виділив на підтримку регіонів 3,4 млрд гривень

Ці кошти призначені для семи областей і столиці.

Для підтримки регіонів, у тому числі для відновлення критичної інфраструктури, виділено 3,4 млрд гривень. Це кошти призначені для 7 областей та міста Києва.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Окремо йде програма підтримки регіонів для купівлі будматеріалів, ліків та інших критично важливих товарів через Укрзалізницю. За цією програмою регіони отримали вже майже 5 млрд гривень”, – зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав очільників областей, міст і громад активно домовлятися зі своїми закордонними колегами про співпрацю у відновленні після війни.