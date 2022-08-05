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Уряд виділив на підтримку регіонів 3,4 млрд гривень

Ці кошти призначені для семи областей і столиці.

Уряд виділив на підтримку регіонів 3,4 млрд гривень
Фото: kmu.gov.ua

Для підтримки регіонів, у тому числі для відновлення критичної інфраструктури, виділено 3,4 млрд гривень. Це кошти призначені для 7 областей та міста Києва.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Окремо йде програма підтримки регіонів для купівлі будматеріалів, ліків та інших критично важливих товарів через Укрзалізницю. За цією програмою регіони отримали вже майже 5 млрд гривень”, – зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав очільників областей, міст і громад активно домовлятися зі своїми закордонними колегами про співпрацю у відновленні після війни.

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