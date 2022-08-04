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Держмолодьжитло відібрало 300 родин ВПО, які зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла

Кредити надаватимуть терміном до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі.

Держмолодьжитло відібрало 300 родин ВПО, які зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла
Фото: Восточный вариант

Фонд "Держмолодьжитло" відібрав 300 родин-учасників програми "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як наголосили в міністерстві, від початку повномасштабного вторгнення РФ програма вперше відновила роботу.

Її фінансує уряд Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW). Розмір гранту, який ФРН надала через банк, становить €25,5 млн.

4 серпня Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів дев’ятий етап відбору учасників програми. Тож іще 300 родин зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла. Під час попередніх етапів відбору внутрішньо переміщені особи отримали 333 кредити.

У Мінгромад зазначили, що за умовами програми, кредити родинам надаватимуть на термін до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (а це 21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Щоб взяти участь у програмі, необхідно зареєструватися через портал "Дія" або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Нагадаємо, з жовтня в Україні запускають програму "Доступна іпотека" під 3% для чотирьох категорій населення. А з 2023 року програма буде доступна для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

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