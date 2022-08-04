Росіяни намагаються прорвати оборону на Харківському напрямку біля Гусарівки, – Генштаб

Окупанти зосереджують основні зусилля на сході України, щоб встановити повний контроль над Луганщиною і Донеччиною в межах їхніх адміністративних кордонів.

На Харківському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки. Тут тривають бойові дії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На цьому напрямку окупанти також здійснювали вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.

Тим часом на Слов'янському напрямку українські захисники завершили невдачею і втечею спроби наступу рашистів у районах Долини та Богородичного.

А на Бахмутському керунку росіяни спробували штурмом покращити своє тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, але зазнали невдачі й відійшли.

На цьому ж напрямку тривають бойові дії поблизу Травневого та Кодеми.

На Авдіївському напрямку рашисти вкотре спробували наступати в районі населеного пункту Піски, але успіху не мають. Тривають бойові дії.

Ворожі наступальні дії вдалося зупинити в районах Білогірки та Лозового. Тут вдалося відігнати окупантів назад.

Безуспішно росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Марʼїнки, але зазнали втрат і відійшли.

У Генштабі зауважили – Росія зосереджує основні зусилля на сході України, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями в межах їхніх адміністративних кордонів.

Також загарбники продовжують бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Станом на 18.00 4 серпня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському , Поліському та Сіверському – без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань Росії та Білорусі не виявлено. Щоб скувати українські Сили оборони, вороги зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вели також повітряну розвідку.

, та – без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань Росії та Білорусі не виявлено. Щоб скувати українські Сили оборони, вороги зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вели також повітряну розвідку. на Слов’янському загарбники застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

загарбники застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха. на Донецькому росіяни намагаються витіснити українських бійців із зайнятих позицій. Щоб розвідати маршрути логістичного забезпечення та об’єкти критичної інфраструктури, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА

росіяни намагаються витіснити українських бійців із зайнятих позицій. Щоб розвідати маршрути логістичного забезпечення та об’єкти критичної інфраструктури, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА на Краматорському зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. на Бахмутському ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів залучив авіацію.

ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів залучив авіацію. на Авдіївському рашисти обстріляли з танків та різних типів артилерії райони населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.

рашисти обстріляли з танків та різних типів артилерії райони населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. на Новопавлівському та Запорізькому – без активних наступальних дій. Загарбники здійснюють обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали авіаударів поблизу Новополя.

та – без активних наступальних дій. Загарбники здійснюють обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали авіаударів поблизу Новополя. на Південнобузькому окупанти зосереджують зусилля, щоб не допустити просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території.

Також росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.

Нагадаємо, у Генштабі нині також повідомили, що Росія застосовує так званий "сирійський досвід" – продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед – за рахунок ракетних та авіаційних ударів.