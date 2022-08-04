Росіяни намагаються прорвати оборону на Харківському напрямку біля Гусарівки, – Генштаб

На Харківському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки. Тут тривають бойові дії.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
На цьому напрямку окупанти також здійснювали вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.
Тим часом на Слов'янському напрямку українські захисники завершили невдачею і втечею спроби наступу рашистів у районах Долини та Богородичного.
А на Бахмутському керунку росіяни спробували штурмом покращити своє тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, але зазнали невдачі й відійшли.
На цьому ж напрямку тривають бойові дії поблизу Травневого та Кодеми.
На Авдіївському напрямку рашисти вкотре спробували наступати в районі населеного пункту Піски, але успіху не мають. Тривають бойові дії.
Ворожі наступальні дії вдалося зупинити в районах Білогірки та Лозового. Тут вдалося відігнати окупантів назад.
Безуспішно росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Марʼїнки, але зазнали втрат і відійшли.
У Генштабі зауважили – Росія зосереджує основні зусилля на сході України, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями в межах їхніх адміністративних кордонів.
Також загарбники продовжують бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.
Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.
Станом на 18.00 4 серпня ситуація на інших напрямках фронту така:
- на Волинському, Поліському та Сіверському – без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань Росії та Білорусі не виявлено. Щоб скувати українські Сили оборони, вороги зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вели також повітряну розвідку.
- на Слов’янському загарбники застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.
- на Донецькому росіяни намагаються витіснити українських бійців із зайнятих позицій. Щоб розвідати маршрути логістичного забезпечення та об’єкти критичної інфраструктури, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА
- на Краматорському зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.
- на Бахмутському ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів залучив авіацію.
- на Авдіївському рашисти обстріляли з танків та різних типів артилерії райони населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.
- на Новопавлівському та Запорізькому – без активних наступальних дій. Загарбники здійснюють обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали авіаударів поблизу Новополя.
- на Південнобузькому окупанти зосереджують зусилля, щоб не допустити просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території.
Також росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.
Нагадаємо, у Генштабі нині також повідомили, що Росія застосовує так званий "сирійський досвід" – продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед – за рахунок ракетних та авіаційних ударів.