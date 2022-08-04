Зеленський африканським ЗМІ: не можна бути нейтральним до війни, яку веде Росія проти України

"Наша держава готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що до голоду не можна ставитися нейтрально".

Президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, серед яких були представники ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що весь світ, зокрема країни Африканського континенту, не можуть займати нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них також.

"Я не вважаю, що у війні має бути нейтральність. Це неправильне ставлення. Не може бути нейтральності між життям і смертю. Коли ти нейтральний до війни, ти одразу навіть із великої держави перетворюєшся на дрібну. Тебе ніхто не бачить, світ тебе не бачить, а отже – ти не впливаєш на процеси у світі. А коли в тебе виникнуть проблеми, треба пам’ятати, що світ також може бути нейтральним. І це не про бізнес – це про життя людей. Я вважаю, що позиція нейтральності не є сучасною", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що весь світ має знати правду про те, що на українській території зараз триває колоніальна війна, яку розпочала Росія. Він зауважив, що колись расизм і нацизм стверджували нібито перевагу однієї раси чи нації над іншими, а зараз з’явився новий термін – "рашизм", який описує так званий русский мир, у якому Росія не визнає права на існування українського народу, його мови та культури.

Президент наголосив, що якщо у якоїсь країни недостатньо економічної чи політичної ваги, щоб вплинути на РФ та змусити її зупинити війну, то хоча б на рівні дипломатії потрібно засуджувати нацизм, расизм та агресію.

Зеленський також зауважив, що Україна не розділяє країни Африки на ті, що сповідують нейтралітет щодо російської агресії, й ті, що підтримують нашу державу.

"Наша держава готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що до голоду не можна ставитися нейтрально. Це про те, що люди помиратимуть. Я знаю, чим ми маємо допомогти країнам Африканського континенту, так само як і країни Африки мають, об’єднавшись, підтримувати Україну, бо за нами правда", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський виступив на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу. Він зазначив, що Африка опинилася в заручниках у Росії, яка блокує експорт продовольства. Президент також наголосив, що для того, щоб не було загрози голоду, намагання Росії повернутися до загарбницької політики колоніалізму мають припинитися.