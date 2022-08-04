Серед гуманітарних вантажів - бруси різних розмірів, брезенти, пластикові листи для вікон та OSB-плити.

Комітет Червоного Хреста знову передав будматеріали для ліквідації наслідків бойових дій у Запорізькій області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Цього разу від ЧХ надійшли бруси різних розмірів, брезенти, пластикові листи для вікон та OSB-плити.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Гуманітарну допомогу розподілять між територіями, які найбільше потребують таких матеріалів.

За інформацією ОВА, надані матеріали допоможуть частково відновити пошкоджені будівлі до того часу, поки не з'явиться можливість провести повноцінні ремонтні роботи.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, раніше Червоний Хрест України передав Укрзалізниці партію автоматичних зовнішніх дефібриляторів.

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