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ДСНС організовує завтра у Київському метрополітені безпекові тренінги

Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.

ДСНС організовує завтра у Київському метрополітені безпекові тренінги
Фото: ДСНС України

Завтра, 5 серпня, триватимуть безпекові тренінги з 11.00 до 15.00 у вестибюлі станції "Театральна" Київського метрополітену.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики та психологи ДСНС. Долучитися до тренінгів можуть усі охочі, попередньо реєструватися не потрібно.

На тренінгах фахівці розповідатимуть про те, як захиститися в умовах небезпеки, що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище; у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів, як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі. Також слухачі більше дізнаються про вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення, а також про першу домедичну допомогу при кровотечах та вибухових травмах і як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

За інформацією ДСНС, це вже другий захід у рамках проєкту.

Нагадаємо, нещодавно "Солом'янські котики" провели тренінг з надання першої домедичної допомоги для журналістів LB.ua

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