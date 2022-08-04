У Харківській області, незважаючи на ворожі обстріли, вже підготували до опалювального сезону 57% житлового фонду. Відповідно до нормативів, готовність сфери ЖКГ області повинна становити не менш ніж 60% від запланованого.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через бойові дії на Харківщині пошкоджено 205 об’єктів теплопостачання. Серед них - котельні й теплові пункти. Повністю або частково зруйновано майже 25 км теплових мереж.

Вдалося відремонтувати 56 об’єктів, ще 105 об’єктів - в процесі відновлення. А зі 75 об’єктів водопостачання/водовідведення відновлено вже 46 об’єктів.

Наразі триває підготовка котелень до роботи в холодний період, а також укладання договорів на постачання газу.

За словами директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА Сергія Магдисюка, повністю завершити підготовку до опалювального сезону фахівці мають до початку жовтня.

"На наших територіях розташовано 500 котелень, 258 уже підготовлено до опалювального сезону. Теплові мережі: із запланованих 1800 км – 1000 км вже підготовлено. По водопровідно-каналізаційному господарству у нас показник трохи нижчий – 42%. Житловий фонд підготовлено на 57% - із 12 тис. будинків майже 7 тис. підготовлено до опалювального сезону", - зазначив Магдисюк.

Очільник департаменту додав, що найбільш складна ситуація з підготовкою об’єктів соціальної сфери. Все тому, що Росія цілеспрямовано руйнує школи, будинки культури, лікарні тощо.

"Наприклад, ліцей у Чугуївській громаді був майже підготовлений до опалювального сезону. Після влучання ворожого снаряду ми практично не маємо цього об’єкта", - зауважив Магдисюк.

При підготовці до опалювального сезону враховують і ризики нових обстрілів та пошкодження газової системи. Для цього до населених пунктів в разі потреби направлять альтернативні системи обігріву, які придбають за державні кошти.

В адміністрації додали, що в області також триває заготівля певної кількості дров, пелетів та опалювальних приладів на випадок виходу газової системи з ладу.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники зруйнували і пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури.

У липні Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури.