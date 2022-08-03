У Мінінфраструктури сподіваються на експорт понад 20 млн тонн минулорічного врожаю.

Судно “Razoni”, яке 1 серпня вийшло з порту “Одеса” з вантажем української кукурудзи, прибуло до Босфору.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

“За ходом цього судна сьогодні спостерігали мільйони людей в усьому світі. Це той наш вклад в глобальну продовольчу безпеку, який ми робимо незважаючи на російську агресію. Союзники допомагають Україні боротися з ворогом, Україна допомагає світу боротися з голодом”, – зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кубраков зазначив, що у міністерстві сподіваються на експорт понад 20 млн тонн минулорічного врожаю.

Окрім того, вже зібрано більше 6 мільйонів тонн нового, а загальний прогноз нового врожаю – 50-60 млн тонн.

“Вдячні нашим нашим партнерам з ООН та Туреччини за виконання безпекових параметрів ініціативи. Розраховуємо, що так само успішно пройдуть і інші судна з українським продовольством”, – додав міністр.

Фото: t.me/miUkraune

За словами президента України Володимира Зеленського, мета України – регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту.

Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року, зазначив президент.

“Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік”, – каже президент.

Нагадаємо, на борту "Razomi" міститься 26 527 тонн кукурудзи.

Після прибуття судно буде оглянуто турецькими, українськими, російськими та офіційними особами ООН відповідно до умов Угоди про безпечний прохід, перш ніж продовжити шлях в ліванський порт Триполі.

Туреччина очікує, що приблизно одне зернове судно покидатиме українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід.

В українських портах зараз перебувають 68 суден, на борту яких є 1,2 мільйона тонн вантажів.

Експорт зернових відбувається у межах угоди, яку Україна уклала 22 червня з Туреччиною під егідою генсека ООН. Дзеркальний договір із Туреччиною і Гутеррешем підписала Росія.